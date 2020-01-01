Lenovo IdeaPad 3 15ARE05

Lenovo IdeaPad 3 15" отличается обширным списком привлекающих внимание особенностей (часть из них доступна в стандартной комплектации, часть опционально). В нем сочетаются быстродействие, полный набор современных средств подключения и все необходимое для развлечений.

IdeaPad 3 (15, AMD) — производительный ноутбук начального уровня, который поможет вам справляться с повседневными задачами. Оснащенный передовым мобильным процессором AMD Ryzen 7 4700U и дискретной видеокартой AMD Radeon (в максимальной комплектации), он обеспечивает высокий уровень производительности, поддерживает работу в режиме многозадачности и предоставляет широкие мультимедийные возможности. Продуманные детали, такие как защитная шторка для веб-камеры, делают эти устройства вашими идеальными помощниками в повседневной жизни.

Больше возможностей по доступной цене. IdeaPad 3 (15, AMD) стоит, как обычный ноутбук для повседневного использования, однако это устройство способно на большее. Модели, оснащенные мобильными процессорами AMD Ryzen 7 4700U, а также увеличенными объемами оперативной памяти, эффективными накопителями и производительными видеокартами, превзойдут любые ваши ожидания. А если вам потребуется поработать с электронными таблицами или рассчитать семейный бюджет, вы будете во всеоружии благодаря встроенной цифровой клавиатуре.

Идеальный выбор для развлечений. Тонкие рамки, обрамляющие FHD-дисплей IdeaPad 3 (15, AMD) с двух сторон, придают этому ноутбуку изящный и современный вид и расширяют рабочее пространство для пользователя. Два динамика с поддержкой технологии Dolby Audio обеспечивают оптимальное качество звука — вам точно понравится все, что вы увидите и услышите.

Функции безопасности у вас под рукой. Иногда для решения проблем безопасности лучше всего применить самый простой подход. Именно поэтому IdeaPad 3 (15, AMD) снабжен защитной шторкой для веб-камеры. По окончании разговора в видеочате просто закройте шторку и защититесь от потенциальных злоумышленников.

Производительность и тишина благодаря Q-Control. Теперь вы самостоятельно будете определять режим работы своей системы. С легкостью переключайтесь между режимом максимальной производительности, в котором ваш процессор работает на полную мощность, и тихим режимом Stealth Mode, обеспечивающим самый низкий уровень шума и позволяющим сэкономить заряд батареи.







Характеристики ноутбукаШестиядерный процессор: AMD Ryzen 5 4500U работающий на тактовой частоте 2.3ГГц (4.0ГГц в режиме турбо). Без поддержки SMT технологии. Кэш память третьего уровня (L3): 8Мбайт и 3Мбайта второго уровня (L2). Уровень TDP = 15Вт. Максимальная температура: 105С.4ГБ DDR4-2666 (CL20) встроенной памяти Micron 0AJ75 D9WWP. Один свободный SODIMM слот. Заявлено: До 12 ГБ памяти DDR4. Т.е. 4ГБ встроенной + 8ГБ модуль памяти. Некоторые пользователи устанавливали 16ГБ (20ГБ памяти) и 32ГБ модули памяти (36ГБ памяти).*Если память работает на частоте 2400МГц (CL17), то необходимо обновить BIOS.Дисковая подсистема: 256ГБ PCIe NVMe SSD накопитель SKHynix BC511 HFM256GDHTNI-87A0B, форм-фактор M.2-2242, и интерфейс PCIe 3.0 x2. Но так как интерфейс урезан до двух линий, то получаем следующие цифры: последовательная скорость чтения/записи: 900 и 550 МБ/с.*Есть поддержка установки M.2 2280 PCIe NVMe накопителя с интерфейсом PCIe 3.0 х4.*Есть свободный 2.5-дюймовый (9.5мм) отсек с поддержкой установки SATA накопителя (нет в комплекте кронштейна и кабеля).15.6-дюймовый (39.62 см) Full-HD (1920х1080) IPS (WVA) панель LG LP156WFC-SPD1, 60 Гц, матовая поверхность.Светодиодная (LED) подсветка. Яркость: 250 нитс. Цветовой охват: 45% NTSC. Экран раскрывается на 180 градусов.*TN матрица: Innolux N156HGA-EA3 (CMN15F5) с цветовым охватом 52% sRGB / ITU-R BT.709. Lenovo Ideapad 3 (15) не использует ШИМ для регулировки яркости.Встроенная в процессор графическая система: AMD Radeon Vega 6. 384 потоковых процессоров. Тактовая частота графического ядра: 1500МГц.









Блок питания ADLX65CLGE2A мощностью 65 Вт. 3-секционная встроенная Li-Polymer аккумуляторная батарея L16L2PB3: 35Вт/ч, 4610мА/ч, 7.6В. АКБ не съёмная (надо разбирать ноутбук). Максимальное время работы от батареи: 7.5 часов.Без предустановленной операционной системы: DOS.Сертификаты: UL, TUV, MIC, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, CCC, CB, EPEAT, EU Flower, Energy star, WEEE, Erp 2013, RoHS.Размеры: 362,2 x 253,4 x 19,99 мм. Вес: 1.85 кг.Гарантия: 1 год (международная гарантия, зависит от региона).Материал корпуса: поликарбонат/ABS пластик. Цвет: Платиновый серый (Platinum Grey). Крышка из алюминиевого сплава (только у серии IdeaPad 5). Низкое качество сборки.Номер по каталогу:Рекомендованная цена: 34999 рублей.Новость с сайта: www.lenovo.com.